Резников сомневается в возможности обмена удерживаемыми лицами до конца года

По его словам, 16 декабря состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, которому будет предшествовать встреча гуманитарной подгруппы, где снова речь пойдет об обмене.

“Буду откровенным, перспективы неоднозначны. Мы с лета наблюдаем блокирование переговоров в Трехсторонний контактной группе по разным надуманным историями, начиная от постановления Верховной Рады Украины о назначении местных выборов, которые уже состоялись, продолжая другими надуманными вещами. Год еще не завершился, но сегодня дать надежду, что это (обмен — ред.) состоится в этом году, к сожалению, я не могу”, — заявил Резников.

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По его словам, украинская сторона переговоров неоднократно подавала все необходимые списки с ожиданиями ответного шага со стороны России и поддерживаемых ею группировок. Но противоположная сторона списков по критериям, предложенным координатором специальной мониторинговой группы ОБСЕ Тони Фришем, так и не предоставила. Из-за этого процесс является заблокированным.

Зато, отвечая на вопросы журналистов, Резников сказал, что сейчас не может озвучить имена и точное количество лиц, находящихся в незаконном удержании на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Это он объясняет тем, что разглашение списков и конкретных людей может нанести вред процессу.

“Каждый человек, который является предметом обсуждения, становится предметом торга, наши визави именно так используют судьбу людей. Мы все равно не оставляем надежды, что нам это удастся, потому что мы общаемся не только в режиме минского формата, ведь минский площадка является производным от нормандского формата. Идут консультации на уровне политических советников, министров иностранных дел нормандского формата, надеемся на встречу лидеров стран Нормандского формата”, — сказал чиновник.

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Последний обмен удерживаемыми лицами в Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках “ДНР” и “ЛНР” сказали, что украинская сторона передала 14 человек.

В начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате"100 на 100“. Ермак выразил надежду, что обмен состоится “скоро”, но точной даты не представил.