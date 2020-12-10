В ОГПУ заявили, що Україна направила 14 звернень щодо Криму й ОРДЛО в Міжнародний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень із приводу злочинів проти людяності в анексованому Росією Криму і ОРДЛО. Про це рамках онлайн-презентації проекту “ІЗОЛЯЦІЯ: must speak” заявив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, інформує УНН.
Також заступник генпрокурора повідомив, що планує 11 грудня зустрітися з прокурором Міжнародного суду для обговорення подальших кроків.
“Я думаю, що всім цим діям, тяжким міжнародним злочинам, буде дана об’єктивна оцінка”, — сказав Гюндуз Мамедов.
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Раніше Мамедов повідомляв, що у близько 160 в’язницях на окупованих територіях Донбасу в різний час утримували приблизно 3,5 тис. осіб.