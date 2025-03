Мінреінтеграції просить включити кримськотатарську мову до Google Translate

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України звернулося до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову у сервіс Google Translate", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у листі Мінреінтерації за підписом віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська мова (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) є мовою одного з корінних народів України та невід’ємним елементом її ідентичності та етнокультурної цілісності.

"Переконані, що інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв кримськотатарської мови, забезпечить сприятливі умови для розширення сфер застосування мови, зокрема, шляхом її популяризації за межами етнічної групи, стимулюватиме вивчення кримськотатарської мови представниками інших етносів, що в кінцевому результаті стане великим внеском в культурну спадщину корінного кримськотатарського народу та України в цілому", - повідомив Резніков.

Нині в Україні кримськотатарською мовою розмовляють більше 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також у невеликих громадах США та Канади.

Додається, що разом з тим, згідно з класифікацією ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, 2010), кримськотатарська мова належить до мов, що знаходяться під серйозною загрозою.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Снавер Сейтхалілєв повідомив в свою чергу, що зараз розробляється новий сайт Мінреінтеграції, де вся офіційна інформація міністерства буде також дублюватися ще й кримськотатарською.

"Кримськотатарська мова повинна бути максимально доступною для щоденного використання, навчання, досліджень, збагачення літератури. Ми розуміємо, що задля включення до сервісу Google треба напрацювати максимальний масив текстів кримськотатарською. Тому кримськотатарська громада готова підключитися до напрацювання. Це важливо для кримців, для яких кримськотатарська є рідною. Бо найкращий рівень розповсюдження та використання будь-якої мови, що сприяє її розвитку, реалізується через її інтеграцію в сучасні цифрові платформи. Саме тому Мінреінтерації робить все, аби кримськотатарська мова з’явилася у "цифрі" та користування нею було полегшене завдяки сервісу Google Translate", - сказав Снавер Сейтхалілєв.

Додається, що у Мінреінтеграції усвідомлюють, що на даний момент обсяг кримськотатарських текстів та ресурсів, що представлені в мережі Інтернет, можуть бути недостатніми, аби зробити кримськотатарську мову готовою до автоматичної інтеграції в системи машинного перекладу для подальшого аналізу і цифрового розпізнавання. Тому міністерство запевнило Google, що Україна готова долучитися та сприяти перекладу слів або фраз кримськотатарської мови через можливості сервісу Google Translate Community.

Нагадаємо, у Міністерстві культури та інформаційної політики провели мистецький конкурс зі створення мультимедійного проекту “Мультимедійний проект з вивчення кримськотатарської мови”.