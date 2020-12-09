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Минреинтеграции просит включить крымскотатарский язык в Google Translate

Минреинтеграции просит включить крымскотатарский язык в Google Translate

Киев  •  УНН

 • 13478 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к компании Google с просьбой включить крымскотатарский язык в Google Translate. Так, к наработке максимального массива текстов на крымскотатарском готово подключиться крымскотатарское общество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в письме Минреинтерации за подписью вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в адрес корпорации и ее официального офиса в Украине говорится о том, что крымскотатарский язык (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) является языком одного из коренных народов Украины и неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности.

"Убеждены, что интеграция крымскотатарского языка в сервис Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей крымскотатарского языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем его популяризации за пределами этнической группы, будет стимулировать изучение крымскотатарского языка представителями других этносов, в конечном итоге станет большим вкладом в культурное наследие коренного крымскотатарского народа и Украины в целом", - сообщил Резников.

Сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч граждан, а во всем мире - около 6 миллионов, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады.

Добавляется, что вместе с тем, согласно классификации ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, 2010), крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.

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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев сообщил в свою очередь, что сейчас разрабатывается новый сайт Минреинтеграции, где вся официальная информация министерства будет также дублироваться еще и на крымскотатарском.

"Крымскотатарский язык должен быть максимально доступным для ежедневного использования, обучения, исследований, обогащения литературы. Мы понимаем, что для включения в сервис Google нужно наработать максимальный массив текстов на крымскотатарском. Поэтому крымскотатарская община готова подключиться к наработке. Это важно для крымчан, для которых крымскотатарский является родным. Потому лучший уровень распространения и использования любого языка, что способствует его развитию, реализуется через его интеграцию в современные цифровые платформы. Именно поэтому Минреинтерации делает все, чтобы крымскотатарский язык появился в "цифре" и пользование им было облегчено благодаря сервису Google Translate", - сказал Снавер Сейтхалилев.

Добавляется, что в Минреинтеграции осознают, что на данный момент объем крымскотатарских текстов и ресурсов, представленных в сети Интернет, могут быть недостаточными, чтобы сделать крымскотатарский язык готовым к автоматической интеграции в системы машинного перевода для дальнейшего анализа и цифрового распознавания. Поэтому министерство заверило Google, что Украина готова присоединиться и содействовать переводу слов или фраз крымскотатарского языка через возможности сервиса Google Translate Community.

Напомним, в Министерстве культуры и информационной политики провели художественный конкурс по созданию мультимедийного проекта "Мультимедийный проект по изучению крымскотатарского языка".

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