В ОГПУ заявили, что Украина направила 14 обращений по Крыму и ОРДЛО в Международный суд

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75099 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98991 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116022 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151092 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199178 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195106 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282609 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332870 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157990 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143224 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В ОГПУ заявили, что Украина направила 14 обращений по Крыму и ОРДЛО в Международный суд

В ОГПУ заявили, что Украина направила 14 обращений по Крыму и ОРДЛО в Международный суд

Киев  •  УНН

 • 14678 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений по поводу преступлений против человечности в аннексирована Россией Крыма и ОРДЛО. Об этом рамках онлайн-презентации проекта «ИЗОЛЯЦИЯ: must speak» заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает УНН.

Также заместитель генпрокурора сообщил, что планирует 11 декабря встретиться с прокурором Международного суда для обсуждения дальнейших шагов.

“Я думаю, что всем этим действиям, тяжелым международным преступлениям, будет дана объективная оценка”, — сказал Гюндуз Мамедов.

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Ранее Мамедов сообщал, что в около 160 тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса в разное время удерживали около 3,5 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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