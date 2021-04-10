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Резников об обострении на Донбассе: никакой атаки со стороны Украины никто не планирует

Резников об обострении на Донбассе: никакой атаки со стороны Украины никто не планирует

Киев  •  УНН

 • 19706 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Никакой атаки со стороны Украины не планируется, а то, на что ссылаются боевики и оккупационные режимы в ОРДЛО - это надуманные месседжи. Об этом сказал вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью BBC Украина, передает УНН.

Цитата

"Сразу скажу: никакой атаки со стороны Украины никто не планирует. Поэтому то, на что ссылаются боевики и оккупационные режимы РФ в ОРДЛО - это надуманные месседжи, чтобы самим фактом их озвучивания показать риск появления еще одного "распятого мальчика". Никто никого атаковать не планирует, поэтому не потребуется никакая там помощь", - заявил Резников.

Детали

По его словам, официальное вмешательство России с заходом на территорию Украины будет очевидным нарушением всех международных норм.

"Если Крым они хотя бы прикрывают якобы референдумом, якобы волеизъявлением крымчан о присоединении, то даже этого нет. Поэтому я бы этот сценарий (вторжение России - ред.) в принципе бы не рассматривал. Но то, что я слышу от лидеров цивилизованных стран, дает надежду, что если эскалация произойдет, риск чего один процент, мы точно получим мощную поддержку", - добавил вице-премьер.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается существенное обострение со стороны российских сил.

Кроме того, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

А накануне утром аналитики сообщили, что по крайней мере четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" переместились или перемещаются в район границы с Украиной.

Отметим, ранее на этой неделе в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся "в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным".

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что "Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы".

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия "передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ". Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы "повышенная активность вооруженных сил других стран".

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне сказал в интервью изданию "Коммерсант", что Москва якобы "не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе".

На фоне обострений, Президент Украины как Главнокомандующий отправился на линию соприкосновения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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