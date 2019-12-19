Резников: говорить о том, что на встрече в Минске "что-то сорвано", нет оснований

"Я бы хотел заметить, что было много утечек информации о том, что будто там что-то не так происходило, что-то кто-то срывал. Хочу сказать, это нормальный переговорный процесс, он очень сложен и имеет много нюансов и технических деталей, и говорить о том , что что-там сорвано, что0то не произошло - сегодня нет таких оснований... Да, у нас нет там друзей, пытаются в том числе и осуществлять саботаж, мы видели как это происходило, в том числе в Париже. Разные есть попытки не дать Украине быть успешной", - сказал Резников.

В то же время он отметил, что переговоры продолжаются, они находятся в рабочем режиме.

"Есть детали, нюансы, над которыми работают группы, специалисты. Я сегодня остаюсь в оптимистическом состоянии, надеясь, что мы решим все вопросы", - добавил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, проходившем в среду в Минске, не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц.