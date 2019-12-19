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Резніков: говорити про те, що на зустрічі у Мінську "щось зірвано", немає підстав

Резніков: говорити про те, що на зустрічі у Мінську "щось зірвано", немає підстав

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Напередодні у Мінську відбувся "нормальний перемовний процес", і немає підстав говорити про зірвання домовленостей. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков у четвер на брифінгу щодо результатів зустрічі у Мінську, передає кореспондент УНН.

"Я б хотів зауважити, що було багато витоків інформації про те, що ніби там щось не так відбувалось, щось там хтось зривав. Хочу сказати, це нормальний перемовний процес, він дуже складний і має багато нюансів і технічних деталей, і говорити про те, що щось-там зірвано, щось не відбулось - сьогодні немає таких підстав…. Так, у нас немає там друзів, намагаються в тому числі і здійснювати саботаж, ми бачили як це відбувалось, у тому числі в Парижі. Різні є спроби не дати Україні бути успішною", - сказав Резніков.

Водночас він зазначив, що перемовини тривають, вони перебувають в робочому режимі.

"Є деталі, нюанси, над якими працюють групи, фахівці. Я сьогодні залишаюсь в оптимістичному стані, сподіваючись, що ми вирішимо всі питання", - додав представник України в ТКГ.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що на засіданні підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що проходило у середу в Мінську, не вдалося досягти бажаного прогресу, зокрема, обміну утримуваних осіб.

Українські Національні Новини

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