Резніков: говорити про те, що на зустрічі у Мінську "щось зірвано", немає підстав

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Напередодні у Мінську відбувся "нормальний перемовний процес", і немає підстав говорити про зірвання домовленостей. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков у четвер на брифінгу щодо результатів зустрічі у Мінську, передає кореспондент УНН.