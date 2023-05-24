Режим "активного ожидания": в Мариуполе фиксируют стягивание живой силы оккупантов

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"Снова наблюдаем определенное стягивание живой силы в Мариуполь с полигонов района. Глобальное движение в сторону Бердянска и Пологов значительно замедлилось. Ощущение активного режима ожидания", - информирует Андрющенко.

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Как ранее сообщал УНН, российские оккупанты продолжают военные перемещения через Мариуполь, об чем написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 19 мая. По его словам в приоритете было направление Бердянск/Мангуш. "Днем едут в сторону Запорожья, на следующий день возвращаются пустые и движутся в сторону Новоазовска", - отмечал он.

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