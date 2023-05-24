Режим "активного ожидания": в Мариуполе фиксируют стягивание живой силы оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Мариуполе фиксируется очередное стягивание живой силы оккупантов с полигонов. Глобальное движение в сторону Бердянска и Пологов значительно замедлилось. Враг находится в режиме ожидания. Об этом в Telegram пишет советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает УНН.
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"Снова наблюдаем определенное стягивание живой силы в Мариуполь с полигонов района. Глобальное движение в сторону Бердянска и Пологов значительно замедлилось. Ощущение активного режима ожидания", - информирует Андрющенко.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, российские оккупанты продолжают военные перемещения через Мариуполь, об чем написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 19 мая. По его словам в приоритете было направление Бердянск/Мангуш. "Днем едут в сторону Запорожья, на следующий день возвращаются пустые и движутся в сторону Новоазовска", - отмечал он.
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