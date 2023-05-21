В Маріуполі окупанти змушують користувачів мобільного зв’язку проходити ідентифікацію та прослуховують дзвінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У тимчасово-окупованому Маріуполі росіяни встановлюють тотальний контроль над населенням, змушуючи користувачів мобільного зв’язку проходити ідентифікацію. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Тепер всі користувачі мобільного зв’язку мають пройти ідентифікацію. Після чого, кожен номер, кожна сімка буде прив’язана до особи. Одночасно з цим, в місті масово монтують нове обладнання, яке в першу чергу дозволить посилений моніторинг мобільних мереж ( прослуховування та відстеження зв’язків з Україною)”, – повідомив він у своєму Телеграм.
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Окрім того, українці в місті кажуть, що вже дивним чином на телефонах на Андроїд без скачування або дозволу абонента, почали з’являтись застосунки, що дозволяють запис дзвінків.
“Це вказує на певні маніпуляції з мережею та точно на зниження рівня безпеки вже. Кожного разу, коли здається, що режим не можна зробити більш жорстокішим - це лише здається”, – додав Андрющенко.
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