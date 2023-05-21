В Мариуполе оккупанты заставляют пользователей мобильной связи проходить идентификацию и прослушивают звонки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Во временно-оккупированном Мариуполе россияне устанавливают тотальный контроль над населением, заставляя пользователей мобильной связи’проходить идентификацию. Об этом информирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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“Теперь все пользователи мобильной связи’связи должны пройти идентификацию. После чего, каждый номер, каждая симка будет привязана к личности. Одновременно с этим, в городе массово монтируют новое оборудование, которое в первую очередь позволит усиленный мониторинг мобильных сетей (прослушивание и отслеживание связей с Украиной)”, – сообщил он в своем Телеграм.
Детали
Кроме того, украинцы в городе говорят, что уже странным образом на телефонах на Андроид без скачивания или разрешения абонента, начали с’появляться приложения, позволяющие запись звонков.
“Это указывает на определенные манипуляции с сетью и точно на снижение уровня безопасности уже. Каждый раз, когда кажется, что режим нельзя сделать более жестоким - это только кажется”, – добавил Андрющенко.
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