В Мариуполе оккупанты заставляют пользователей мобильной связи проходить идентификацию и прослушивают звонки

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“Теперь все пользователи мобильной связи’связи должны пройти идентификацию. После чего, каждый номер, каждая симка будет привязана к личности. Одновременно с этим, в городе массово монтируют новое оборудование, которое в первую очередь позволит усиленный мониторинг мобильных сетей (прослушивание и отслеживание связей с Украиной)”, – сообщил он в своем Телеграм.

Детали

Кроме того, украинцы в городе говорят, что уже странным образом на телефонах на Андроид без скачивания или разрешения абонента, начали с’появляться приложения, позволяющие запись звонков.

“Это указывает на определенные манипуляции с сетью и точно на снижение уровня безопасности уже. Каждый раз, когда кажется, что режим нельзя сделать более жестоким - это только кажется”, – добавил Андрющенко.

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