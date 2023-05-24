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Режим "активного очікування": у Маріуполі фіксують стягування живої сили окупантів

Режим "активного очікування": у Маріуполі фіксують стягування живої сили окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі фіксується чергове стягування живої сили ворога з полігонів. Глобальний рух в бік Бердянська та Пологів значно сповільнився. Ворог перебуває в режимі очікування. Про це в Telegram пише радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє УНН.

Цитата

"Знову спостерігаємо певне стягування живої сили в Маріуполь з полігонів району. Глобальний рух в бік Бердянська та Пологів значно сповільнився. Відчуття активного режиму очікування", - інформує Андрющенко.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, російські окупанти продовжують військові переміщення через Маріуполь, про що написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 19 травня. За його словами, у пріоритеті був напрямок Бердянськ / Мангуш. "Вдень їдуть в бік Запоріжжя, на наступний день повертаються пусті та рухаються в бік Новоазовська", - зазначав він.

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