"Резерв+" временно приостановил получение отсрочек

Из-за восстановительных работ в госреестрах Минюста приостановлено получение отсрочек в «Резерв+». Реестры Минобороны продолжают работать в штатном режиме, но возможны задержки в обработке запросов.

Несмотря на масштабную кибератаку на реестры Украины реестры Минобороны работают в штатном режиме. Впрочем, из-за восстановительных работ в госреестрах Минюста в приложении "Резерв+" приостановлена возможность получения отсрочек. Об этом рассказала в пятницу заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН. Реестры Минобороны работают в штатном режиме. Благодаря слаженной работе нашего Центра реагирования на киберинциденты обеспечили непрерывную работу систем. Команда круглосуточно мониторит ситуацию и предупреждает любые киберугрозы - написала Черногоренко в Facebook. По ее словам, сервисы Министерство обороны Украины работают без сбоев. Электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными. Впрочем, как указала Чергоноренко, фиксируют большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно. Единственное временное ограничение - из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+ - заявила заместитель министра. Чергоноренко отметила, что все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в "Резерв+". Также указала, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить услугу. Напомним Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что утечка данных из госреестров после кибератаки рф пока не подтверждена.

