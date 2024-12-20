"Резерв+" временно приостановил получение отсрочек
Киев • УНН
Из-за восстановительных работ в госреестрах Минюста приостановлено получение отсрочек в «Резерв+». Реестры Минобороны продолжают работать в штатном режиме, но возможны задержки в обработке запросов.
Несмотря на масштабную кибератаку на реестры Украины реестры Минобороны работают в штатном режиме. Впрочем, из-за восстановительных работ в госреестрах Минюста в приложении "Резерв+" приостановлена возможность получения отсрочек. Об этом рассказала в пятницу заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.
Реестры Минобороны работают в штатном режиме. Благодаря слаженной работе нашего Центра реагирования на киберинциденты обеспечили непрерывную работу систем. Команда круглосуточно мониторит ситуацию и предупреждает любые киберугрозы
По ее словам, сервисы Министерство обороны Украины работают без сбоев. Электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными. Впрочем, как указала Чергоноренко, фиксируют
большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно.
Единственное временное ограничение - из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+
Чергоноренко отметила, что все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в "Резерв+". Также указала, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить услугу.
Напомним
Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.
Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что утечка данных из госреестров после кибератаки рф пока не подтверждена.