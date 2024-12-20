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"Резерв+" временно приостановил получение отсрочек

"Резерв+" временно приостановил получение отсрочек

Киев  •  УНН

 • 5155 просмотра

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Из-за восстановительных работ в госреестрах Минюста приостановлено получение отсрочек в «Резерв+». Реестры Минобороны продолжают работать в штатном режиме, но возможны задержки в обработке запросов.

Несмотря на масштабную кибератаку на реестры Украины реестры Минобороны работают в штатном режиме. Впрочем, из-за восстановительных работ в госреестрах Минюста в приложении "Резерв+" приостановлена возможность получения отсрочек. Об этом рассказала в пятницу заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Реестры Минобороны работают в штатном режиме. Благодаря слаженной работе нашего Центра реагирования на киберинциденты обеспечили непрерывную работу систем. Команда круглосуточно мониторит ситуацию и предупреждает любые киберугрозы

- написала Черногоренко в Facebook.

По ее словам, сервисы Министерство обороны Украины работают без сбоев. Электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными. Впрочем, как указала Чергоноренко, фиксируют

большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно.

Единственное временное ограничение - из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+

- заявила заместитель министра.

Чергоноренко отметила, что все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в "Резерв+". Также указала, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить услугу.

Напомним

Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель. 

Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что утечка данных из госреестров после кибератаки рф пока не подтверждена. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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