ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 10:44  •  10189 просмотра

Read in English

путин создает новое поколение российских миллиардеров, назначая магнатов владеть и управлять активами, конфискованными у западных компаний, покидающих россию из-за войны в Украине.

Диктатор владимир путин создает новое поколение российских миллиардеров. В россии теперь появляются магнаты, выбранные путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний. Об этом пишет Reuters,передает УНН.

Детали

Издание пишет, что придя к власти четверть века назад, российский диктатор сначала лишился олигархов 1990-х годов, а затем назначил новое поколение магнатов - чаще всего избранных среди его старых коллег из российских спецслужб.

"Теперь появляется третья волна потенциальных олигархов: магнаты, выбранные путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний. Они могут быть более подкованными в бизнесе, но они будут так же подчинены российскому лидеру, как и их предшественники", - говорится в статье.

Первые олигархи сделали свое состояние на диких приватизациях в начале 1990-х годов при тогдашнем президенте Борисе Ельцине. Некоторым из них было разрешено продолжать управлять своим огромным состоянием, пока они следовали диктату путина так случилось с Владимиром Потаниным, владельцем металлургического гиганта "Норильский никель" стоимостью 24 миллиарда долларов, и Олегом Дерипаской, главой огромной промышленной империи, основанной на его алюминиевых активах.

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка4 июня 2024, 11:32 • 13286 просмотров

Во время второй волны миллиардеров путин продвигал своих друзей и бывших коллег со времен его работы агентом КГБ, и они извлекли выгоду из перераспределения энергетических активов. Среди них: Игорь Сечин, которого путин назначил заместителем премьер-министра, а затем поставил во главе Государственного нефтяного гиганта "Роснефть"; Николай Токарев, еще один агент КГБ, который в 2007 году стал президентом крупнейшей в мире трубопроводной компании "Транснефть" и Алексей Миллер, глава российского газового гиганта "Газпром".

Image

Как пишет издание, еще несколько месяцев назад за пределами россии мало кто слышал о бизнесменах Александре Варшавском и Александре Говоре. Первый, владелец дилерских центров Volkswagen, теперь является владельцем завода, который немецкий автоконцерн долгое время эксплуатировал на севере росии, а также прибрал к рукам активы корейского автопроизводителя Hyundai. По данным российского независимого новостного сайта The Bell, конфискованные активы, которыми он сейчас управляет, в 2021 году приносили доход около 7 миллиардов долларов.

Говор был владельцем франшиз Mcdonald's в россии. Вместе со своим партнером Арсеном Каноковым он унаследовал сеть ресторанов американской группы быстрого питания, а также, среди прочего, Starbucks и Domino's Pizza. Эти активы приносили около 3 миллиардов долларов довоенного годового дохода.

В ближайшие месяцы список экспроприированных активов может увеличиться, поскольку компании будут бороться за выход из россии, пишет Reuters.

Издание отмечает, что новая волна потенциальных олигархов отличается от своих предшественников по многим параметрам. У большинства из них есть опыт ведения бизнеса. Они даже продемонстрировали некоторую компетентность в своих областях. И они разбираются в основах прибыли и убытков и рыночной конкуренции не хуже, чем в теневой и коррумпированной архитектуре системы.

Есть, конечно, и исключения. Племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев может поблагодарить рутину за то, что унаследовал российские активы французского пищевого гиганта Danone. Ранее он не был известен своими компетенциями в производстве йогурта или маркетинге минеральной воды.

Image

Еще одно отличие от миллиардеров 1990-х и нулевых годов заключается в том, что они работают в секторах потребительских товаров, услуг и розничной торговли. Минеральные ресурсы и энергетика, за которые путин держит жесткую хватку, уже были распределены между старшими.

Но главная отличительная черта нового поколения заключается в том, что они действуют в радикально новом контексте. Бывшая бизнес-элита зависела от отечественной экономики, которая участвовала в мировой торговле и была погружена в глобальную финансовую систему. Теперь россия отрезана от иностранных кредитов, и путин стремится повысить самодостаточность своей страны по целому ряду потребительских товаров, которые она когда-то импортировала или производила на месте под западным руководством.

В прошлом году президент рф ввел 50-процентную скидку на активы, которые продают компании, покидающие россию, если они найдут покупателя. В прошлом месяце он принял более масштабные меры, которые вступят в силу, если западные промышленные державы в следующем месяце согласятся использовать замороженные активы москвы на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Украине.

"Новые российские бизнес-магнаты не участвуют во власти, как это делали предыдущие олигархи. Никто из них не достиг такого веса, который позволил бы им бороться за влияние на кремль. В краткосрочной перспективе они могут быстро расти, получая выгоду от перегретой путиным военной экономики, с зарплатами, пенсиями и социальными выплатами, увеличенными за счет государственных расходов. В дальнейшем их будет получать экономическая изоляция " - пишет издание.

Боррель рассказал, как экономика россии пострадала от западных санкций4 апреля 2024, 09:24 • 21222 просмотра

Отмечается, что их амбиции также будут ограничены пониманием того, что все, что путин дал, он может и забрать. Они не смогут, как старая гвардия, балансировать между диктатом кремля и требованиями свободного глобального рынка. Им придется работать в системе, где большая часть ресурсов мобилизуется на военные нужды, а остальная экономика вынуждена делить добычу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  209614 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  148299 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  151184 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  135066 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100905 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  82132 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  81358 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114418 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112462 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114070 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

  •  10189 просмотра
Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

  •  13927 просмотра
С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

  •  13305 просмотра
Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

  •  15159 просмотра
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

  •  14793 просмотра
В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

  •  13588 просмотра
рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

  •  14034 просмотра
Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

  •  13022 просмотра
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

  •  13865 просмотра
Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

  •  14194 просмотра

Популярные

Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

  •  49063 просмотра
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль

Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль

  •  53259 просмотра
9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака

9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака

  •  74781 просмотра
Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины

Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины

  •  60992 просмотра
Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников

Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников

  •  40919 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  170139 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  170483 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

7 июня 2024, 12:00  •  209614 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  168425 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  174581 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  179662 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  180137 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  167392 просмотра

Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

путин создает новое поколение российских миллиардеров, назначая магнатов владеть и управлять активами, конфискованными у западных компаний, покидающих россию из-за войны в Украине.

Новости Мира •   •  10189 просмотра
Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

За один день Силы обороны нанесли удары по 21 району сосредоточения российских войск, 4 системам противовоздушной обороны и другим важным объектам противника/.

Война •   •  13927 просмотра
Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

Начиная с 18 июня, в приложении "Резерв+" появится QR-код, который приравнивает информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военному учетному документу.

Общество •   •  13305 просмотра
С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

Силы обороны Украины использовали западное оружие для нанесения ударов по российским системам С-300 и С-400 на территории россии.

Война •   •  15159 просмотра
Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Там россияне уже предприняли 14 попыток вытеснить украинских защитников с их позиций, при этом шесть боев все еще продолжаются.

Война •   •  14793 просмотра
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено на склоне горы Поп Иван недалеко от границы.

Общество •   •  13588 просмотра
В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

53-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы, а также сотрясение мозга после того, как российские войска обстреляли Александровку в Херсонской области утром 9 июня.

Война •   •  14034 просмотра
рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, две атаки российских оккупантов были отражены в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении.

Война •   •  13022 просмотра
Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

В Миргороде, Полтавская область, Украина, произошел взрыв. Ранее в воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе для города.

Война •   •  13865 просмотра
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

ПП "Шегини-Медика" на украинско-польской границе работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров перекрыть движение до конца сентября.

Общество •   •  14194 просмотра
Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ