Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

Диктатор владимир путин создает новое поколение российских миллиардеров. В россии теперь появляются магнаты, выбранные путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний. Об этом пишет Reuters,передает УНН.

Детали

Издание пишет, что придя к власти четверть века назад, российский диктатор сначала лишился олигархов 1990-х годов, а затем назначил новое поколение магнатов - чаще всего избранных среди его старых коллег из российских спецслужб.

"Теперь появляется третья волна потенциальных олигархов: магнаты, выбранные путиным для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний. Они могут быть более подкованными в бизнесе, но они будут так же подчинены российскому лидеру, как и их предшественники", - говорится в статье.

Первые олигархи сделали свое состояние на диких приватизациях в начале 1990-х годов при тогдашнем президенте Борисе Ельцине. Некоторым из них было разрешено продолжать управлять своим огромным состоянием, пока они следовали диктату путина так случилось с Владимиром Потаниным, владельцем металлургического гиганта "Норильский никель" стоимостью 24 миллиарда долларов, и Олегом Дерипаской, главой огромной промышленной империи, основанной на его алюминиевых активах.

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

Во время второй волны миллиардеров путин продвигал своих друзей и бывших коллег со времен его работы агентом КГБ, и они извлекли выгоду из перераспределения энергетических активов. Среди них: Игорь Сечин, которого путин назначил заместителем премьер-министра, а затем поставил во главе Государственного нефтяного гиганта "Роснефть"; Николай Токарев, еще один агент КГБ, который в 2007 году стал президентом крупнейшей в мире трубопроводной компании "Транснефть" и Алексей Миллер, глава российского газового гиганта "Газпром".

Как пишет издание, еще несколько месяцев назад за пределами россии мало кто слышал о бизнесменах Александре Варшавском и Александре Говоре. Первый, владелец дилерских центров Volkswagen, теперь является владельцем завода, который немецкий автоконцерн долгое время эксплуатировал на севере росии, а также прибрал к рукам активы корейского автопроизводителя Hyundai. По данным российского независимого новостного сайта The Bell, конфискованные активы, которыми он сейчас управляет, в 2021 году приносили доход около 7 миллиардов долларов.

Говор был владельцем франшиз Mcdonald's в россии. Вместе со своим партнером Арсеном Каноковым он унаследовал сеть ресторанов американской группы быстрого питания, а также, среди прочего, Starbucks и Domino's Pizza. Эти активы приносили около 3 миллиардов долларов довоенного годового дохода.

В ближайшие месяцы список экспроприированных активов может увеличиться, поскольку компании будут бороться за выход из россии, пишет Reuters.

Издание отмечает, что новая волна потенциальных олигархов отличается от своих предшественников по многим параметрам. У большинства из них есть опыт ведения бизнеса. Они даже продемонстрировали некоторую компетентность в своих областях. И они разбираются в основах прибыли и убытков и рыночной конкуренции не хуже, чем в теневой и коррумпированной архитектуре системы.

Есть, конечно, и исключения. Племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев может поблагодарить рутину за то, что унаследовал российские активы французского пищевого гиганта Danone. Ранее он не был известен своими компетенциями в производстве йогурта или маркетинге минеральной воды.

Еще одно отличие от миллиардеров 1990-х и нулевых годов заключается в том, что они работают в секторах потребительских товаров, услуг и розничной торговли. Минеральные ресурсы и энергетика, за которые путин держит жесткую хватку, уже были распределены между старшими.

Но главная отличительная черта нового поколения заключается в том, что они действуют в радикально новом контексте. Бывшая бизнес-элита зависела от отечественной экономики, которая участвовала в мировой торговле и была погружена в глобальную финансовую систему. Теперь россия отрезана от иностранных кредитов, и путин стремится повысить самодостаточность своей страны по целому ряду потребительских товаров, которые она когда-то импортировала или производила на месте под западным руководством.

В прошлом году президент рф ввел 50-процентную скидку на активы, которые продают компании, покидающие россию, если они найдут покупателя. В прошлом месяце он принял более масштабные меры, которые вступят в силу, если западные промышленные державы в следующем месяце согласятся использовать замороженные активы москвы на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Украине.

"Новые российские бизнес-магнаты не участвуют во власти, как это делали предыдущие олигархи. Никто из них не достиг такого веса, который позволил бы им бороться за влияние на кремль. В краткосрочной перспективе они могут быстро расти, получая выгоду от перегретой путиным военной экономики, с зарплатами, пенсиями и социальными выплатами, увеличенными за счет государственных расходов. В дальнейшем их будет получать экономическая изоляция " - пишет издание.

Боррель рассказал, как экономика россии пострадала от западных санкций

Отмечается, что их амбиции также будут ограничены пониманием того, что все, что путин дал, он может и забрать. Они не смогут, как старая гвардия, балансировать между диктатом кремля и требованиями свободного глобального рынка. Им придется работать в системе, где большая часть ресурсов мобилизуется на военные нужды, а остальная экономика вынуждена делить добычу.