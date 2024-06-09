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Reuters: війна в Україні породжує новий тип російських олігархів

Київ • УНН

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путін створює нове покоління російських мільярдерів, призначаючи магнатів володіти і управляти активами, конфіскованими у західних компаній, які залишають росію через війну в Україні.

Диктатор володимир путін створює нове покоління російських мільярдерів. В росії тепер з'являються магнати, обрані путіним для володіння та управління активами, конфіскованими у західних компаній. Про це пише Reuters,передає УНН.

Деталі

Видання пише, що прийшовши до влади чверть століття тому, російський диктатор спочатку позбувся олігархів 1990-х років, а потім призначив нове покоління магнатів - найчастіше обраних серед його старих колег з російських спецслужб.

"Тепер з'являється третя хвиля потенційних олігархів: магнати, обрані путіним для володіння та управління активами, конфіскованими у західних компаній. Вони можуть бути більш підкованими в бізнесі, але вони будуть так само підпорядковані російському лідеру, як і їхні попередники", - йдеться у статті.

Перші олігархи зробили свої статки на диких приватизаціях на початку 1990-х років за тодішнього президента Бориса Єльцина. Деяким із них було дозволено продовжувати керувати своїми величезними статками, поки вони дотримувались диктату путіна. Так сталося з Володимиром Потаніним, власником металургійного гіганта "Норильський нікель" вартістю 24 мільярди доларів, і Олегом Дерипаскою, главою величезної промислової імперії, заснованої на його алюмінієвих активах.

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Під час другої хвилі мільярдерів  путін просував своїх друзів і колишніх колег з часів його роботи агентом КДБ, і вони отримали вигоду від перерозподілу енергетичних активів. Серед них: Ігор Сєчин, якого путін призначив заступником прем'єр-міністра, а потім поставив на чолі державного нафтового гіганта "Роснефть"; Микола Токарєв, ще один агент КДБ, який у 2007 році став президентом найбільшої у світі трубопровідної компанії "Транснефть" та Олексій Міллер, глава російського газового гіганта "Газпром".

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Як пише видання, ще кілька місяців тому за межами росії мало хто чув про бізнесменів Олександра Варшавського та Олександра Говора. Перший, власник дилерських центрів Volkswagen, тепер є власником заводу, який німецький автоконцерн довгий час експлуатував на півночі росії, а також прибрав до рук активи корейського автовиробника Hyundai. За даними російського незалежного новинного сайту The Bell, конфісковані активи, якими він зараз керує, 2021 року приносили дохід близько 7 мільярдів доларів.

Говор був власником франшиз McDonald's в росії. Разом зі своїм партнером Арсеном Каноковим він успадкував мережу ресторанів американської групи швидкого харчування, а також, серед інших, Starbucks і Domino's Pizza. Ці активи приносили близько 3 мільярдів доларів довоєнного річного доходу.

Найближчими місяцями список експропрійованих активів може збільшитися, оскільки компанії боротимуться за вихід з росії, пише Reuters.

Видання зазначає, що нова хвиля потенційних олігархів відрізняється від своїх попередників за багатьма параметрами. У більшості з них є досвід ведення бізнесу. Вони навіть продемонстрували деяку компетентність у своїх галузях. І вони розуміються на основах прибутку і збитків та ринкової конкуренції не гірше, ніж на тіньовій і корумпованій архітектурі системи.

Є, звісно, і винятки. Племінник Рамзана Кадирова Якуб Закрієв може подякувати рутіну за те, що успадкував російські активи французького харчового гіганта Danone. Раніше він не був відомий своїми компетенціями у виробництві йогурту або маркетингу мінеральної води.

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Ще одна відмінність від мільярдерів 1990-х і нульових років полягає в тому, що вони працюють у секторах споживчих товарів, послуг і роздрібної торгівлі. Мінеральні ресурси та енергетика, за які путін тримає жорстку хватку, вже були розподілені між старшими.

Але головна відмінна риса нового покоління полягає в тому, що вони діють у радикально новому контексті. Колишня бізнес-еліта залежала від вітчизняної економіки, яка брала участь у світовій торгівлі та була занурена в глобальну фінансову систему. Тепер росія відрізана від іноземних кредитів, і путін прагне підвищити самодостатність своєї країни за цілою низкою споживчих товарів, які вона колись імпортувала або виробляла на місці під західним керівництвом.

Минулого року президент рф ввів 50-відсоткову знижку на активи, які продають компанії, що залишають росію, якщо вони знайдуть покупця. Минулого місяця він ухвалив масштабніші заходи, які набудуть чинності, якщо західні промислові держави наступного місяця погодяться використовувати заморожені активи москви на суму 300 мільярдів доларів для допомоги Україні.

"Нові російські бізнес-магнати не беруть участі у владі, як це робили попередні олігархи. Ніхто з них не досяг такої ваги, яка дозволила б їм боротися за вплив на кремль. У короткостроковій перспективі вони можуть швидко зростати, отримуючи вигоду від перегрітої путіним військової економіки, із зарплатами, пенсіями та соціальними виплатами, збільшеними за рахунок державних витрат. Надалі їх стримуватиме економічна ізоляція"- пише видання.

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Зазначається, що їхні амбіції також будуть обмежені розумінням того, що все, що путін дав, він може і забрати. Вони не зможуть, як стара гвардія, балансувати між диктатом кремля і вимогами вільного глобального ринку. Їм доведеться працювати в системі, де більша частина ресурсів мобілізується на військові потреби, а решта економіки змушена ділити здобич.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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