Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Британская компания Evolve Dynamics сосредотачивается на разработке беспилотников для украинских военных, способных противостоять радиоэлектронной борьбе, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Электронная борьба сосредоточена на глушении сигналов атакующих или разведывательных дронов путем перегрузки их приемника ложными частотами, то есть они не могут достичь своей цели.

Evolve Dynamics производит разведывательные беспилотники, которые они поставляют украинским военным подразделениям вместе с запчастями и обновлениями программного обеспечения непосредственно от компании, что позволяет им, где это возможно, самостоятельно вносить изменения сообщает Reuters.

Сейчас компания разрабатывает "альтернативные алгоритмы радиолинии" для обхода радиоэлектронной борьбы.

Дополнение

Беспилотники были ключевым инструментом защиты Украины от войны России. В январе президент Владимир Зеленский заявил, что превзойти Россию в операциях беспилотниками является одним из главных приоритетов в 2024 году.

В феврале Зеленский подписал указ о создании отдельного рода Вооруженных сил Украины, посвященного беспилотникам, а в марте министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что семь украинских профессионально-технических учебных заведений планируют начать учебные программы по управлению беспилотниками.

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