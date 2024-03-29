Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  103555 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  106057 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  141636 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140769 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143698 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152413 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127282 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139985 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126641 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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21 марта 2024, 08:07  •  505788 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  519971 просмотра

Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Британская компания Evolve Dynamics разрабатывает для украинских военных беспилотники, устойчивые к радиоэлектронной борьбе, чтобы противостоять российской тактике глушения.

Война •   •  4090 просмотра
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников, сообщил глава областной военной администрации.

Война •   •  7398 просмотра
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

Украина и Польша вдвое приблизились к решению вопроса разблокирования границы польскими фермерами, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

Экономика •   •  8525 просмотра
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА

Несколько российских беспилотников были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в Черкасской области во время постоянной воздушной тревоги.

Война •   •  15916 просмотра
Над Черкасской областью сбили несколько российских БпЛА

В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен

34-летний мужчина из Сум незаконно обогатился на 619 000 гривен, 10 раз продав несуществующие тракторы через интернет-объявления.

Экономика •   •  13807 просмотра
В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре, Украина, произошла серия взрывов, что вызвало воздушную тревогу в регионе, с сообщениями об отключении электроэнергии и угрозе нападения беспилотников с востока.

Война •   •  15350 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад

Российские оккупанты 28 раз обстреляли 12 громад Сумской области, зафиксировав 167 взрывов, используя различное оружие, включая артиллерию, минометы, РСЗО, беспилотники и вертолеты.

Война •   •  14923 просмотра
Сумщина: российские оккупанты 28 раз обстреляли приграничье, под огонь попали жители 12 громад

Telegram может быть под влиянием российских спецслужб - Глава комитета ВР

Telegram может находиться под влиянием российских спецслужб и должен регулироваться украинским законодательством, считает глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

политика •   •  14665 просмотра
Telegram может быть под влиянием российских спецслужб - Глава комитета ВР

Делегация США посетит Турцию по поводу поставок F-16

Делегация Палаты представителей Конгресса США посетит Турцию 29 марта, чтобы обсудить поставки и модернизацию истребителей F-16 для турецких ВВС и ситуацию в Сирии.

Война •   •  15585 просмотра
Делегация США посетит Турцию по поводу поставок F-16

В Черкассах слышны взрывы

В Черкассах, Украина, прогремели взрывы, что вызвало воздушную тревогу в регионе, согласно сообщениям о вероятной ракетной атаке или атаке беспилотника с юга.

Общество •   •  26149 просмотра
В Черкассах слышны взрывы