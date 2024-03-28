Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

Будут судить еще одного вражеского пособника, который сотрудничал с российскими захватчиками во время оккупации Харьковщины. Обвиняемый - житель Богодуховского района, который до полномасштабного вторжения рф в Украину работал автослесарем на местном бетонном заводе. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Богодуховской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, во время временной оккупации сел Макарово и Турово Золочевской ОТГ мужчина добровольно решил помогать врагу. Пособник оккупантов, имея соответствующие знания и навыки, помогал вооруженным формированиям государства-агрессора в ремонте их автомобильной и военной техники.

Кроме того, обвиняемый "сливал" российским захватчикам данные о проукраински настроенных гражданах, сотрудниках правоохранительных органов и украинских защитниках.

Отмечается, чтобы получить привилегированное отношение от оккупантов, мужчина также "наводил" их на помещение местных жителей, которые выехали из своих домов. В дальнейшем российские военные обворовывали эти домовладения.

Более того, обвиняемый, демонстрируя "заботливость", и сам собирал и передавал врагу продукты питания, одежду и другие необходимые вещи. В феврале этого года пособника оккупантов разоблачили украинские правоохранители. По ходатайству стороны обвинения мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался проникнуть к украинским десантникам, чтобы шпионить за их местами дислокации, передвижениями, вооружением и боевыми действиями, в пользу российской военной разведки.