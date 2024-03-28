Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  88088 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  61265 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  81500 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  135861 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139949 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143183 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152147 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127180 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139890 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126571 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Новости по теме
Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

  •  8365 просмотра
Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

  •  7409 просмотра
Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

  •  10333 просмотра
Уличная одежда и хип-хоп культура: влияние музыки на уличную моду

Уличная одежда и хип-хоп культура: влияние музыки на уличную моду

  •  7630 просмотра
В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

  •  10352 просмотра
Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

  •  11190 просмотра
Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль

Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль

  •  12931 просмотра
"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область

"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область

  •  10000 просмотра
россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов

россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов

  •  11177 просмотра
ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

  •  11969 просмотра

Популярные

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

  •  121207 просмотра
Нацбанк может привязать гривну к евро

Нацбанк может привязать гривну к евро

  •  119589 просмотра
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

  •  101394 просмотра
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

  •  90415 просмотра
Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

  •  78594 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

  •  88078 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  185563 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  544751 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  496259 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  510878 просмотра

Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

36-летний мужчина из Богодуховского района Харьковщины помогал российским оккупантам во время оккупации, ремонтируя их технику и сливая данные о проукраинских гражданах, правоохранителях и защитниках.

Война •   •  8365 просмотра
Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

Министерство образования и науки Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Palantir, мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта, для качественных преобразований в образовании и обеспечения доступа к безопасному дневному образованию для как можно большего количества детей.

Общество •   •  7409 просмотра
Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

Работница ювенальной полиции , которая унижала учеников черновицкой гимназии, получила предупреждение за неполное служебное соответствие после служебного расследования, проведенного полицией.

Общество •   •  10333 просмотра
Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

Уличная одежда и хип-хоп культура: влияние музыки на уличную моду

Хип-хоп культура продолжает существенно влиять и формировать мировую уличную моду, сочетая разнообразные культурные элементы в уникальные, инклюзивные стили, которые отражают идентичность и самовыражение.

Новости Бизнеса •   •  7630 просмотра
Уличная одежда и хип-хоп культура: влияние музыки на уличную моду

В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

Российский обстрел центра Херсона повредил троллейбусную линию, что привело к приостановке движения электротранспорта в городе до безопасного проведения ремонтных работ.

Общество •   •  10352 просмотра
В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

В Херсоне российские оккупанты убили водителя такси и ранили двух пассажиров.

Война •   •  11190 просмотра
Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль

Украина подала Польше предложения по строительству автомагистрали Краковец-Львов-Броды-Ровно, и проект уже обсуждается между министерствами и польским бизнесом, который проявляет интерес к нему.

Экономика •   •  12931 просмотра
Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль

"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область

Национальный тур "Кино для победы!" провел кинопоказ в Рудках Самборского района Львовской области, показав художественный фильм "Братья. Последняя исповедь" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Общество •   •  10000 просмотра
"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область

россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов

россияне создали специальные подразделения для "промывки мозгов" населения в зонах боевых действий, отрезая его от правдивой информации и подавая лишь то, что нужно в нужный момент.

Война •   •  11177 просмотра
россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов

ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

В ЕС планируют предложить совместные инициативы по закупке вооружений до конца апреля и активизировать усилия по предоставлению следующего транша военной помощи Украине объемом 500 млн евро, а также продолжат обсуждение обязательств по безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины.

Война •   •  11969 просмотра
ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico