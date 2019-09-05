Ремонт моста в Харькове планируют завершить к середине ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ремонтные работы на обрушенном мосту в Харькове планируют завершить к середине ноября. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
"Начиная с 29 августа на площадке начались восстановительные работы. Сейчас проводятся работы по разборке разрушенной части и установлению подпоров под все опоры путепровода с использованием мостовых инженерных конструкций (МИК). Работы планируем закончить к холодам, к середине ноября", - сообщили в пресс-центре.
По предварительной информации, комиссия отработала вывод - влияние сверхнормативного весового транспортного средства вместе с экстренным торможением. Бюджет восстановительных работ будет известен после составления сметы.
Ранее УНН сообщал, что к разрушенному возле Харькова моста пока везут необходимые для начала проведения ремонтных работ материалы.