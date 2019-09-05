Ремонт мосту у Харкові планують завершити до середини листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Ремонтні роботи на обваленому мосту у Харкові планують завершити до середини листопада. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі Служби автомобільних доріг у Харківській області.
"Починаючи з 29 серпня на майданчику розпочалися відновлювальні роботи. Зараз проводяться роботи по розбиранню зруйнованої частини та встановленню підпорів під усі опори шляхопроводу з використанням мостових інженерних конструкцій (МІК). Роботи плануємо закінчити до холодів, до середини листопада", - повідомили у пресцентрі.
За попередньою інформацією, комісія відпрацювала висновок – вплив понаднормативного вагового транспортного засобу разом із екстреним гальмуванням. Бюджет відновлювальних робіт буде відомий після складання кошторису.
Раніше УНН повідомляв, що до зруйнованого поблизу Харкова мосту наразі везуть необхідні для початку проведення ремонтних робіт матеріали.