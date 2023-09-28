Реконструкция на Рейтерский: Минкульт наконец признал архитектурной памяткой всё здание Киевского уездного земства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Минкульт наконец признал архитектурной памяткой весь дом Киевского уездного земства, который находится на улице Рейтарской 37 в Киеве. Соответствующие изменения Министерство отметило в Государственном реестре недвижимых памятников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
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“Сегодня был подписан приказ, подтверждающий статус памятника местного значения для всего здания Киевского уездного земства по адресу г. Киев, ул. Рейтарская ул. 37-А, А’”, — дали обещание в Минкульте на сохранение исторического здания.
Детали
В этом здании с 1917 по 1918 гг. проживал и работал известный украинский общественно-политический, государственный деятель и писатель Шаповал Н.Ю.
МКИП подчеркивает необходимость сохранения исторической среды центра Киева, особенно в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Напомним
Скандал вокруг здания на Рейтарской 37 разгорелся из-за желания строительной компании, ныне реконструирующей две постройки расположенные по этому адресу, частично его снести.
По данным СМИ, фасадный дом 1913 года компания хотела отреставрировать: сохранить фасад с заменой внутреннего объема. А флигель 1890-х годов, расположенный во дворе этого же дома, снести, чтобы на его месте построить новое здание.
Хотя, согласно имеющимся документам историческое здание Киевского уездного земства разделять на две отдельные части не было законных оснований изначально. Сейчас историческую справедливость восстановили. Весь архитектурный ансамбль по адресу Рейтарская 37 внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.