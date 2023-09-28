Реконструкция на Рейтерский: Минкульт наконец признал архитектурной памяткой всё здание Киевского уездного земства

ukru
Эксклюзив
06:36 • 72650 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 113166 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 140897 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 174721 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 132915 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 124768 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 166994 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116661 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123121 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130691 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 85133 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 115017 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 90982 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 108385 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 82650 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 140869 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 174691 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 124348 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 131281 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 166976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 82650 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 148386 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 155677 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 159913 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 157732 просмотра
Актуальное
Реконструкция на Рейтерский: Минкульт наконец признал архитектурной памяткой всё здание Киевского уездного земства

Реконструкция на Рейтерский: Минкульт наконец признал архитектурной памяткой всё здание Киевского уездного земства

Киев • УНН

 • 373353 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Минкульт наконец признал архитектурной памяткой весь дом Киевского уездного земства, который находится на улице Рейтарской 37 в Киеве. Соответствующие изменения Министерство отметило в Государственном реестре недвижимых памятников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Цитата

“Сегодня был подписан приказ, подтверждающий статус памятника местного значения для всего здания Киевского уездного земства по адресу г. Киев, ул. Рейтарская ул. 37-А, А’”, — дали обещание в Минкульте на сохранение исторического здания.

Детали

В этом здании с 1917 по 1918 гг. проживал и работал известный украинский общественно-политический, государственный деятель и писатель Шаповал Н.Ю.

МКИП подчеркивает необходимость сохранения исторической среды центра Киева, особенно в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разрушили 120-летний памятник архитектуры: в Одессе сообщили о подозрении двум служащим

Напомним

Скандал вокруг здания на Рейтарской 37 разгорелся из-за желания строительной компании, ныне реконструирующей две постройки расположенные по этому адресу, частично его снести.

По данным СМИ, фасадный дом 1913 года компания хотела отреставрировать: сохранить фасад с заменой внутреннего объема. А флигель 1890-х годов, расположенный во дворе этого же дома, снести, чтобы на его месте построить новое здание.

Хотя, согласно имеющимся документам историческое здание Киевского уездного земства разделять на две отдельные части не было законных оснований изначально. Сейчас историческую справедливость восстановили. Весь архитектурный ансамбль по адресу Рейтарская 37 внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы