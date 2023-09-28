Реконструкція на Рейтерський: Мінкульт нарешті визнав архітектурною пам’яткою увесь будинок Київського повітового земства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Мінкульт нарешті визнав архітектурною пам’яткою увесь будинок Київського повітового земства, що знаходиться на вулиці Рейтарській 37 у Києві. Відповідні зміни Міністерство відзначило у Державному реєстрі нерухомих пам’яток. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні було підписано наказ, що підтверджує статус пам’ятки місцевого значення для всієї будівлі Київського повітового земства за адресою м. Київ, вул. Рейтарська вул. 37-А, А’”, — дали обіцянку в Мінкульті на збереження історичного будинку.
Деталі
У цій будівлі з 1917 по 1918 рр. проживав і працював відомий український громадсько-політичний, державний діяч і письменник Шаповал М.Ю.
МКІП наголошує на необхідності збереження історичного середовища центру Києва, особливо в межах буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Нагадаємо
Скандал навколо будівлі на Рейтарській 37 розгорівся через бажання будівельної компанії, що нині реконструює дві споруди розташовані за цією адресою, частково її знести.
За даними ЗМІ, фасадний будинок 1913 року компанія хотіла відреставрувати: зберегти фасад із заміною внутрішнього об’єму. А флігель 1890-х років, що розташований у дворі цього ж будинку, знести, аби на його місці збудувати нову будівлю.
Хоча, відповідно до наявних документів історичну будівлю Київського повітового земства розділяти на дві окремі частини не було законних підстав від початку. Нині історичну справедливість відновили. Увесь архітектурний ансамбль за адресою Рейтарська 37 внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України .