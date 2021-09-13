Регулятор в Германии получил запрос на сертификацию "Северного потока - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Немецкий национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода "Северный поток - 2", документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию", - отмечено в сообщении.
Срок отсчитывается с 8 сентября.
Дополнение
"Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" было полностью завершено утром 10 сентября.
Ранее "Северный поток-2" приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.
Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.
Сначала предполагалось, что в 2019 году "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию. "Северный поток-2" неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в которой предупредил "о возмездии", если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.