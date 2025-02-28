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Редкий парад семи планет можно будет увидеть в последний день февраля

Киев • УНН

 • 161296 просмотра

Семь планет Солнечной системы одновременно появятся на ночном небе 28 февраля. Венеру, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, для наблюдения остальных планет понадобится телескоп.

Редкий парад семи планет можно будет увидеть в последний день февраля

Семь планет выстроятся на ночном небе в последний день февраля в так называемом параде планет, сообщают профильные сайты и астрономы, пишет УНН.

Детали

«Парад планет - это момент, когда на небе одновременно видно несколько планет, - сказал доктор Грег Браун, астроном из Гринвичской королевской обсерватории, в интервью PA Media. - Насколько впечатляющим будет парад, будет зависеть от того, сколько в нем планет и насколько они видны».

«Пятница, 28 февраля, является особой датой, когда в небе видно семь планет - если ночь ясная», - сказал BBC Sky at Night Magazine доцент физики Дэвид Армстронг из Университета Ворика в Великобритании.  

На этой неделе все семь планет технически видны на небе одновременно, хотя их не все одинаково легко заметить.

«Меркурий, Нептун и Сатурн находятся очень близко к горизонту рано вечером и, особенно в случае Нептуна и Сатурна, их будет трудно увидеть в сумерках», - отметил Браун. Кроме того, Уран, как и Нептун, очень тусклый, что делает его почти невозможным для обнаружения без бинокля или телескопа.

«Венера, Юпитер и Марс, однако, очень легко увидеть невооруженным глазом», - указал Браун.

По данным NASA, парад из четырех или пяти планет, видимых невооруженным глазом, происходит каждые несколько лет.

Следующий парад из семи планет ожидается аж в 2040 году.

«Это «большое выравнивание планет» не повторится до 2040 года, поскольку для этого нужно, чтобы все планеты находились на одной стороне Солнца», - отметил Армстронг.

Марс приближается к Земле перед уникальным парадом планет в феврале 2025 года13.01.25, 18:19 • 34178 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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