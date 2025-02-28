Рідкісний парад семи планет можна буде побачити в останній день лютого

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37075 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 62236 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63568 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67324 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78589 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62053 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59833 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128352 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83077 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233497 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
74%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17604 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12101 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11550 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27233 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96660 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128352 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233497 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409157 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17715 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24050 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24865 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26737 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77049 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Рідкісний парад семи планет можна буде побачити в останній день лютого

Київ • УНН

 • 161299 перегляди

Сім планет Сонячної системи одночасно з'являться на нічному небі 28 лютого. Венеру, Юпітер і Марс можна буде побачити неозброєним оком, для спостереження інших планет знадобиться телескоп.

Рідкісний парад семи планет можна буде побачити в останній день лютого

Сім планет вишикуються на нічному небі в останній день лютого в так званому параді планет, повідомляють профільні сайти та астрономи, пише УНН.

Деталі

"Парад планет - це момент, коли на небі одночасно видно кілька планет, - сказав доктор Грег Браун, астроном з Гринвіцької королівської обсерваторії, в інтерв'ю PA Media. - Наскільки вражаючим буде парад, залежатиме від того, скільки в ньому планет і наскільки їх видно".

"П’ятниця, 28 лютого, є особливою датою, коли в небі видно сім планет - якщо ніч ясна", - сказав BBC Sky at Night Magazine доцент фізики Девід Армстронг з Університету Ворика у Великій Британії.  

Цього тижня всі сім планет технічно видно на небі одночасно, хоча їх не всі однаково легко помітити.

"Меркурій, Нептун і Сатурн знаходяться дуже близько до горизонту рано ввечері і, особливо у випадку Нептуна і Сатурна, їх буде важко побачити в сутінках", - зазначив Браун. Окрім того, Уран, як і Нептун, дуже тьмяний, що робить його майже неможливим для виявлення без бінокля або телескопа.

"Венера, Юпітер і Марс, однак, дуже легко побачити неозброєним оком", - вказав Браун.

За даними NASA, парад із чотирьох або п'яти планет, видимих ​​неозброєним оком, відбувається кожні кілька років.

Наступний парад із семи планет очікується аж у 2040 році.

"Це "велике вирівнювання планет" не повториться до 2040 року, оскільки для цього потрібно, щоб усі планети знаходилися на одній стороні Сонця", - зазначив Армстронг.

Марс наближається до Землі перед унікальним парадом планет у лютому 202513.01.25, 18:19 • 34179 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини СвітуУНН Lite
NASA
Сполучене Королівство
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93