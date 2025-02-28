Рідкісний парад семи планет можна буде побачити в останній день лютого
Київ • УНН
Сім планет Сонячної системи одночасно з'являться на нічному небі 28 лютого. Венеру, Юпітер і Марс можна буде побачити неозброєним оком, для спостереження інших планет знадобиться телескоп.
Сім планет вишикуються на нічному небі в останній день лютого в так званому параді планет, повідомляють профільні сайти та астрономи, пише УНН.
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"Парад планет - це момент, коли на небі одночасно видно кілька планет, - сказав доктор Грег Браун, астроном з Гринвіцької королівської обсерваторії, в інтерв'ю PA Media. - Наскільки вражаючим буде парад, залежатиме від того, скільки в ньому планет і наскільки їх видно".
"П’ятниця, 28 лютого, є особливою датою, коли в небі видно сім планет - якщо ніч ясна", - сказав BBC Sky at Night Magazine доцент фізики Девід Армстронг з Університету Ворика у Великій Британії.
Цього тижня всі сім планет технічно видно на небі одночасно, хоча їх не всі однаково легко помітити.
"Меркурій, Нептун і Сатурн знаходяться дуже близько до горизонту рано ввечері і, особливо у випадку Нептуна і Сатурна, їх буде важко побачити в сутінках", - зазначив Браун. Окрім того, Уран, як і Нептун, дуже тьмяний, що робить його майже неможливим для виявлення без бінокля або телескопа.
"Венера, Юпітер і Марс, однак, дуже легко побачити неозброєним оком", - вказав Браун.
За даними NASA, парад із чотирьох або п'яти планет, видимих неозброєним оком, відбувається кожні кілька років.
Наступний парад із семи планет очікується аж у 2040 році.
"Це "велике вирівнювання планет" не повториться до 2040 року, оскільки для цього потрібно, щоб усі планети знаходилися на одній стороні Сонця", - зазначив Армстронг.
Марс наближається до Землі перед унікальним парадом планет у лютому 202513.01.25, 18:19 • 34179 переглядiв