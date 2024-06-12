Редкий белый гризли умер после того, как его сбили на канадском шоссе

Медведица гризли 178, или Накода, как ее называли поклонники в социальных сетях, была сбита в национальном парке Йохо в Канаде, через несколько часов после того, как ее детеныши были сбиты и погибли в результате другого несчастного случая, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Белый медведь гризли, известный как Накода, стал популярным в социальных сетях с тех пор, как впервые появился на публике возле национального парка Банф в канадских Скалистых горах в 2020 году. Ее частые появления на дорогах привлекли к ней внимание посетителей, которые были очарованы ее редкой светлой шерстью с черной полосой на спине.

Но за эту славу пришлось заплатить высокую цену, по словам членов региональной группы управления дикой природой Парков Канады, которые видели, как 6 июня автомобиль врезался в Накоду на трансканадском шоссе в национальном парке Йохо в Британской Колумбии. Ее смерть была подтверждена в субботу, по данным команды, вероятно, из-за травм, которые она получила.

По данным Парков Канады, двое ее детенышей, родившихся прошлой зимой, были сбиты и погибли несколькими часами ранее на том же шоссе.

Чиновники считают, что с тех пор как Накода приобрела популярность в социальных сетях, она постепенно привыкла к людям, что привело к тому, что она стала менее осторожной в отношении людей и дорог. Она часто решалась приближаться к дорогам, несмотря на попытки чиновников по охране дикой природы держать ее подальше. Члены команды, которые знали Накоду как медведя 178, начали отслеживать ее в 2022 году, после того, как она научилась перелезать через забор возле шоссе.

С 2022 года команда по охране дикой природы трижды ловила Накоду и вела ее с обочины дорог. Также в 2022 году управление Парков Канады ввело зону без остановок и снизило ограничение скорости на участке трансканадского шоссе, чтобы отговорить людей снижать скорость, чтобы фотографировать ее и других диких животных.

Дополнение

По данным Парков Канады, с 2019 года на железных дорогах и автомобильных дорогах национального парка Йохо было убито 23 медведя, в том числе семь гризли.