Рідкісний білий гризлі помер після того, як його збили на канадському шосе

Ведмедиця гризлі 178, або Накода, як її називали шанувальники в соціальних мережах, була збита в національному парку Його в Канаді, через кілька годин після того, як її дитинчата були збиті та загинули внаслідок іншого нещасного випадку, повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на The New York Times.

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Білий ведмідь гризлі, відомий як Накода, став популярним у соціальних мережах з того часу, як уперше з'явився на публіці біля національного парку Банф у канадських Скелястих горах у 2020 році. Її часті появи на дорогах привернули до неї увагу відвідувачів, які були зачаровані її рідкісною світлою шерстю з чорною смугою на спині.

Але за цю славу довелося заплатити високу ціну, за словами членів регіональної групи управління дикою природою Парків Канади, які бачили, як 6 червня автомобіль врізався у Накоду на трансканадському шосе у національному парку Його у Британській Колумбії. Її смерть була підтверджена у суботу, за даними команди, імовірно, через травми, які вона отримала.

За даними Парків Канади, двоє її дитинчат, що народилися минулої зими, було збито кількома годинами раніше на тому ж шосе, через що вони загинули.

Чиновники вважають, що відколи Накода набула популярності в соціальних мережах, вона поступово звикла до людей, що призвело до того, що вона стала менш обережною щодо людей і доріг. Вона часто наважувалась наближатися до доріг, попри спроби чиновників з охорони дикої природи тримати її подалі. Члени команди, які знали Накоду як ведмедя 178, почали відстежувати її у 2022 році, після того, як вона навчилася перелазити через паркан біля шосе.

З 2022 року команда з охорони дикої природи тричі ловила Накоду та вела її з узбіччя доріг. Також у 2022 році управління Парків Канади запровадило зону без зупинок та знизило обмеження швидкості на ділянці трансканадського шосе, щоб відмовити людей знижувати швидкість, щоб фотографувати її та інших диких тварин.

Доповнення

За даними Парків Канади, з 2019 року на залізницях та автомобільних дорогах національного парку Його було вбито 23 ведмеді, у тому числі сім гризлі.