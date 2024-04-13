Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился в Черновцах с бывшими военнопленными и родными украинцев, которые сейчас находятся в плену у государства-агрессора - рф. Как сообщили в ОП, говорили о вызовах, стоящих перед военными в плену, а также о реабилитации после освобождения, передает УНН.

Во время встречи обсудили вызовы, которые возникали перед военными в плену. Руководитель Офиса Президента спросил, какими были условия содержания, оказывал ли помощь персонал учреждений и международных организаций, в частности Красного Креста, была ли возможность получать известия от родных.

Отдельно сосредоточились на реабилитации после освобождения: что следует улучшить в этом процессе, на чем сосредоточить внимание государства и профильных специалистов.

"Мне очень важно услышать от вас, как вы сегодня живете, какие у вас есть вопросы, проблемы. Действительно ли государство делает все, чего вы заслуживаете - как вы видите из вашего опыта и того, как происходило ваше возвращение", - сказал он.

Также обсудили возвращение незаконно депортированных россией украинских детей. Руководитель Офиса Главы государства отметил, что для их возвращения Украина делает все возможное: на каждой международной встрече Президента, представителей его Офиса, чиновников поднимают этот вопрос.

В ОП ожидают, что Глобальный саммит мира и поддержка мира станет толчком обмена пленными в формате "всех на всех"