Разрушение пешеходного моста на трассе Киев-Одесса: водитель грузовика не опустил кузов - патрульные

Перед ДТП, в результате которого обвалился пешеходный мост в Черкасской области, водитель грузовика не опустил кузов после разгрузки. Решается вопрос о привлечении его к ответственности. Об этом сообщили в патрульной полиции Украины в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Водитель, управляя автомобилем Renault K460.44, не опустил кузов после разгрузки и совершил наезд на пешеходный мост. В результате ДТП часть моста обвалилась", - сообщили в патрульной полиции.

Как указано, ДТП с участием грузового авто Renault произошло на 208-м километре автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса, возле города Умань Черкасской области.

"Руководителя автомобиля Renault осмотрели медики и последний от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

На месте работают все соответствующие службы и решается вопрос о квалификации и привлечении водителя к ответственности.

"Продолжаются работы по очистке проезжей части дороги", - сказано в сообщении.

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