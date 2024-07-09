Ученики и учителя Броварского лицея №1 с нового учебного года во время воздушных тревог будут находиться в современном противорадиационном укрытии. Оно рассчитано на 250 человек и оборудовано всем необходимым. Об этом в своем tg-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Вместе с мэром новый защитный объект осмотрел и председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Мы провели инспектирование нового укрытия, которое находится в лицее №1 в городе Бровары. Укрытие построено в соответствии со всеми строительными нормами. Оно двойного назначения, и после окончания войны, после нашей победы может использоваться для работы кружков и спортивных секций - отметил Руслан Кравченко.

Игорь Сапожко рассказал, что укрытие оборудовано всем необходимым.

Противорадиационное укрытие рассчитано на 250 человек, оборудовано всем необходимым: есть генератор, санитарные узлы, медицинский блок, комната для хранения продуктов, созданы запасы воды, установлена современная вентиляционная система. Также объект адаптирован для использования лицами с инвалидностью - сообщил городской голова Броваров.

Добавил, что укрытие готово, завершены все работы и получен соответствующий сертификат для эксплуатации данного объекта.

Дополнительно

В 2023/2024 учебном году в Броварском лицее №1 обучалось 752 ученика в 32 классах, коллектив лицея составляет 72 человека. В связи с отсутствием укрытия, лицей был единственным учебным заведением громады, который работал в смешанном формате.

Строительство современного противорадиационного укрытия на территории лицея началось в августе 2023 года.

Стоимость работ строительных работ составляет 27 миллионов 209 тысяч гривен, из которых 10 миллионов - средства государственного бюджета.

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