Сотрудники Броварского горсовета и работники коммунальных предприятий громады перечислят свой однодневный заработок на восстановление детской больницы "Охматдет", которая пострадала в результате вражеского ракетного удара. С соответствующей инициативой выступил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

По его словам, предложение было поддержано без замечаний.

"Сегодня обратился к сотрудникам городского совета, исполнительного комитета и коммунальных предприятий громады с предложением о перечислении однодневной заработной платы для восстановления Охматдета. Предложение поддержано без обсуждения, каждый сознателен в необходимости скорейшего восстановления работы этого важнейшего медицинского учреждения", - написал Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

Напомним

8 июля под вражеский удар крылатой ракетой Х-101 попала детская больница "Охматдет". Два человека погибли, около 50 получили ранения.

Из больницы эвакуировали более 600 пациентов, из них более 100 - в другие учреждения здравоохранения, в том числе и в реанимационные отделения.