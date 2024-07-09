Киев • УНН
Сотрудники Броварского горсовета помогут в восстановлении "Охматдета".
Сотрудники Броварского горсовета и работники коммунальных предприятий громады перечислят свой однодневный заработок на восстановление детской больницы "Охматдет", которая пострадала в результате вражеского ракетного удара. С соответствующей инициативой выступил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
Детали
По его словам, предложение было поддержано без замечаний.
"Сегодня обратился к сотрудникам городского совета, исполнительного комитета и коммунальных предприятий громады с предложением о перечислении однодневной заработной платы для восстановления Охматдета. Предложение поддержано без обсуждения, каждый сознателен в необходимости скорейшего восстановления работы этого важнейшего медицинского учреждения", - написал Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.
Напомним
8 июля под вражеский удар крылатой ракетой Х-101 попала детская больница "Охматдет". Два человека погибли, около 50 получили ранения.
Из больницы эвакуировали более 600 пациентов, из них более 100 - в другие учреждения здравоохранения, в том числе и в реанимационные отделения.