Раскрыта схема вывода недвижимости банка на 360 млн через российские связи
Киев • УНН
ГБР разоблачило схему незаконного вывода недвижимости харьковского банка стоимостью 360 млн грн. Шесть человек подозреваются в передаче имущества компаниям, связанным с российским букмекером.
Выдвинуты подозрения 6-ом лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка, сообщает ГБР, пишет УНН.
Детали
В частности, в марте 2023 ГБР обнаружили противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.
Схему подозреваемые реализовывали используя реквизиты украинской компании, владельцем которой был харьковский банк. Также использовались две иностранные компании, к которым СНБО сейчас применило санкции.
Ранее расследование ГБР установило, что эти компании имеют связь с известным российским букмекером, и другими компаниями и лицами, действия которых наносили ущерб национальным интересам и национальной безопасности Украины.
Новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, вовлеченных в сделку и лицу, которое "приобрело" имущество банка сообщено о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем.
Вопрос о мерах пресечения в отношении задержанного пока решаешь, однако, по санкции статьи за совершение растраты в особо крупных размерах предусматривается лишение свободы до 12 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним
НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным из-за рисковой деятельности и недостоверной отчетности. Банк, занимающий 0,04% рынка, представлял угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.