Раскрыта схема вывода недвижимости банка на 360 млн через российские связи

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
13:15 • 1041 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
12:20 • 26772 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
12:17 • 23778 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
08:08 • 93817 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 115243 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 127668 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 130916 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 134952 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 202941 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150457 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

 • 103985 просмотра
Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

 • 33990 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

07:59 • 58364 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

08:15 • 62395 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

08:57 • 46322 просмотра
публикации
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

12:20 • 26772 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

08:08 • 93817 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 126836 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

 • 128695 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 202941 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

10:25 • 20304 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

08:57 • 46322 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

08:15 • 62395 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

07:59 • 58364 просмотра
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

 • 100682 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Раскрыта схема вывода недвижимости банка на 360 млн через российские связи

Раскрыта схема вывода недвижимости банка на 360 млн через российские связи

Киев  •  УНН

 • 3557 просмотра

Read in English

ГБР разоблачило схему незаконного вывода недвижимости харьковского банка стоимостью 360 млн грн. Шесть человек подозреваются в передаче имущества компаниям, связанным с российским букмекером.

Выдвинуты подозрения 6-ом лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка, сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

В частности, в марте 2023 ГБР обнаружили противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

Схему подозреваемые реализовывали используя реквизиты украинской компании, владельцем которой был харьковский банк. Также использовались две иностранные компании, к которым СНБО сейчас применило санкции.

Ранее расследование ГБР установило, что эти компании имеют связь с известным российским букмекером, и другими компаниями и лицами, действия которых наносили ущерб национальным интересам и национальной безопасности Украины.

Новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, вовлеченных в сделку и лицу, которое "приобрело" имущество банка сообщено о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем.

Вопрос о мерах пресечения в отношении задержанного пока решаешь, однако, по санкции статьи за совершение растраты в особо крупных размерах предусматривается лишение свободы до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным из-за рисковой деятельности и недостоверной отчетности. Банк, занимающий 0,04% рынка, представлял угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаКриминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков