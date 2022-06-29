Рашистов, отказывающихся повторно участвовать в войне, пытаются привлечь к уголовной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российских военных, которые отказываются от участия в войне, увольняют, но есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне увольняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, сообщается, что на временно занятой территории Украины оккупационные власти продолжают проведение мероприятий административно-полицейского режима.
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"Продолжается сбор личной информации местных жителей, принудительная паспортизация и запрет выезда населения на территорию, подконтрольную украинским властям", - информирует Генштаб
Отмечается, что украинские подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях.
Дополнение
В апреле сообщалось, что в армии рф вводят уголовную ответственность за отказ от участия в "спецоперации".