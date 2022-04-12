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В армії рф вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в "спецоперації"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство оборони Росії оновило текст контракту для військовослужбовців ЗС РФ, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі в так званій «спецоперації» на території України. Про це в коментарі Guildhall з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор Міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює діяльність в межах співробітництва Україна НАТО Олександр Данилюк, пише УНН.

В армії рф вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в "спецоперації"

«Розвідкою встановлено, що керівництвом МО РФ (Міністерства оборони Росії – ред.) оновлена текстова частина контрактів для військовослужбовців. Зокрема, до переліку положень, за які передбачена кримінальна відповідальність для військових, внесено відмову від участі в «спецоперації», - заявив керівник ЦОР.

«Відомо, що в положеннях попередніх контрактів передбачалась відповідальність вийнятково за відмову від участі в війні, що суттєво ускладнюквало процес притягнення до відповідальності російських військовослужбовців, які відмовились приймати участь в «спецоперації» на території України. Раніше до більшості військових, які відмовляються приймати в бойових діях на території України, застосовувалась частина 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ – відмова від виконання наказу», - підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, CNN із посиланням на слова чиновника Пентагону стверджують, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.

Також, російські правозахисники з організації «Агора» повідомляють, що до них масово звертаються російські військовослужбовці, які не бажають продовжувати приймати участь у так званій «спецоперації». За словами голови організації Павла Чикова, військові з 17 міст Росії відмовилися воювати проти України.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, безповоротні втрати Збройних сил РФ, з початку повномасштабної агресії проти України, перевищили 19 тис. осіб особового складу.

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