В армии рф вводят уголовную ответственность за отказ от участия в "спецоперации"

«Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерство обороны России - ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, к перечню положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных внесен отказ от участия в «спецоперации», - заявил руководитель ЦОР.

«Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в «спецоперации» на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 УК РФ – отказ от выполнения приказа», - подытожил Александр Данилюк.

Напомним, CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.

Также, российские правозащитники из организации «Агора» сообщают, что к ним массово обращаются российские военнослужащие не желающие продолжать участи в так называемой «спецоперации». По словам главы организации Павла Чикова, военные из 17 городов России отказались воевать против Украины.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, невозвратные потери Вооруженных сил РФ, с начала полномасштабной агрессии против Украины, превысили 19 тыс. человек личного состава.