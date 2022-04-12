В армии рф вводят уголовную ответственность за отказ от участия в "спецоперации"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство обороны России обновило текст контракта для военнослужащих ВС РФ, добавив положения устанавливающее уголовную ответственность за отказ от участия в так называемой «спецоперации» на территории Украины. Об этом в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк, пишет УНН.
«Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерство обороны России - ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, к перечню положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных внесен отказ от участия в «спецоперации», - заявил руководитель ЦОР.
«Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в «спецоперации» на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 УК РФ – отказ от выполнения приказа», - подытожил Александр Данилюк.
Напомним, CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.
Также, российские правозащитники из организации «Агора» сообщают, что к ним массово обращаются российские военнослужащие не желающие продолжать участи в так называемой «спецоперации». По словам главы организации Павла Чикова, военные из 17 городов России отказались воевать против Украины.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, невозвратные потери Вооруженных сил РФ, с начала полномасштабной агрессии против Украины, превысили 19 тыс. человек личного состава.