Рашистів, які відмовляються повторно брати участь у війні, намагаються притягнути до кримінальної відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Російських військових, які відмовляються від участі у війні звільняють, але є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім того, повідомляється, що на тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму.
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"Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі", - інформує Генштаб
Зазначається, що українські підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях.
Доповнення
У квітні повідомлялося, що в армії рф вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в "спецоперації".