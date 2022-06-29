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Рашистів, які відмовляються повторно брати участь у війні, намагаються притягнути до кримінальної відповідальності

Рашистів, які відмовляються повторно брати участь у війні, намагаються притягнути до кримінальної відповідальності

Київ • УНН

 • 127269 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Російських військових, які відмовляються від участі у війні звільняють, але є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що на тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму.

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"Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі", - інформує Генштаб

Зазначається, що українські підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях.

Доповнення

У квітні повідомлялося, що в армії рф вводять кримінальну відповідальність за відмову від участі в "спецоперації".

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