В Херсонской области умерла пожилая женщина, которая попала под удар вражеского беспилотника в Бериславе, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за удара российского беспилотника по Бериславу погибла пожилая женщина. Врачи в течение нескольких часов отчаянно боролись за жизнь потерпевшей, но ранения оказались слишком тяжелыми. Сердце женщины остановилось в медицинском учреждении - написал Прокудин в Telegram.

Он указал, что 94-летняя местная жительница получила тяжелые травмы, когда в обед враг сбросил с дрона взрывчатку на город.

Войска рф атаковали Берислав: ранена 94-летняя женщина