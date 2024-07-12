Киев • УНН
94-летняя женщина умерла после тяжелых травм, полученных в результате удара российского беспилотника по Бериславу Херсонской области, несмотря на усилия врачей, которые пытались спасти ее жизнь.
В Херсонской области умерла пожилая женщина, которая попала под удар вражеского беспилотника в Бериславе, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за удара российского беспилотника по Бериславу погибла пожилая женщина. Врачи в течение нескольких часов отчаянно боролись за жизнь потерпевшей, но ранения оказались слишком тяжелыми. Сердце женщины остановилось в медицинском учреждении
Он указал, что 94-летняя местная жительница получила тяжелые травмы, когда в обед враг сбросил с дрона взрывчатку на город.
Войска рф атаковали Берислав: ранена 94-летняя женщина12 июля 2024, 11:43 • 15455 просмотров