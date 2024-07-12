94-летняя женщина была серьезно ранена и госпитализирована после того, как российские войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников.
Днем, 12 июля, оккупационные войска рф ударили с беспилотниками по Бериславу, что на Херсонщине. В результате обстрела пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
российская армия атаковала Берислав с беспилотника. Под вражеский удар попала 94-летняя местная жительница, которая находилась в помещении
Отмечается, что она получила осколочные ранения тела, контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, а также потеряла часть нижней конечности.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас медики борются за ее жизнь.
В Херсонской области из-за ударов рф пострадали 10 человек: среди них полицейские, спасатель и волонтеры12 июля 2024, 09:05 • 17009 просмотров