Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где сегодня созвали заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Раймштайн), о чем сам сообщил в четверг в X, пишет УНН.

Приятно видеть посла США в НАТО Джулианн Смит в штаб-квартире НАТО. Сегодня вместе с генералом Чарльзом Брауном мы созываем очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов Украине - отметил глава Пентагона.

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Заседание в формате Рамштайн пройдет 13 июня на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

В Пентагоне назвали главную тему следующего заседания «Рамштайн»