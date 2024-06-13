Рамштайн-23: голова Пентагону вже прибув до Брюсселя для засідання

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Київ • УНН

 • 32571 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, щоб у тому числі провести чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, підкресливши непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де сьогодні скликали засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн), про що сам повідомив у четвер у X, пише УНН.

Приємно бачити посла США в НАТО Джуліанн Сміт в штаб-квартирі НАТО. Сьогодні разом із генералом Чарльзом Брауном ми скликаємо чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів Україні

- зазначив голова Пентагону.

Доповнення

Засідання у форматі Рамштайн пройде 13 червня на полях зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

У Пентагоні назвали головну тему наступного засідання "Рамштайн"13.06.24, 01:14 • 15344 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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