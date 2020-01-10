Ракету по самолету МАУ могли запустить с иранской военной базы - Bellingcat

КИЕВ. 10 января. УНН. Ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом заявил один из расследователей Bellingcat Христо Грозев на странице в Twitter, сообщает УНН.