Ракету по літаку МАУ могли запустити з іранської військової бази - Bellingcat

Він спробував обчислити можливе місце запуску ракети, якою, ймовірно, був збитий літак української авіакомпанії МАУ. Розслідувач встановив, що ракету могли запустити з секретної бази IRSG.

"Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - написав він.

За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Нагадаємо, Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Нагадаємо, Трамп прокоментував авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку. Він підозрює, що причиною аварії були не несправності.

Варто відзначити, раніше ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl

— Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020