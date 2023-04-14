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Рисунок украинки украсил ракету Juice, которая отправилась к Юпитеру

Рисунок украинки украсил ракету Juice, которая отправилась к Юпитеру

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Космический зонд Juice что взлетел для исследования спутников Юпитера украшает рисунок Ярины Закалюжной. Ее работа победила в художественном конкурсе "Разрисуй свою ракету!" в 2021 году. Он размещен на носу ракеты, пишет УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Космический зонд Juice для исследования спутников Юпитера взлетел с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете Ariane-5 в 15:16 по Киеву.

"Это волнительный день для космических энтузиастов, а также для Ярины Закалюжной, маленькой девочки из Украины, чей рисунок размещен на ракете. Работа Ярины с изображением Юпитера, его ледяных спутников и Земли, а также самого зонда Juice победила в художественном конкурсе "Разрисуй свою ракету!" в 2021 году", - говорится в сообщении.

Инженер Juice Мануэла Барони высоко оценила "милый, веселый и настоящий" рисунок, который размещен на носу ракеты.

Дополнение

Зонд Juice - миссия Европейского космического агентства (ESA) к Юпитеру, цель которой - изучение спутников крупнейшей планеты Солнечной системы на предмет наличия там условий возникновения жизни. Путь к Юпитеру и его спутникам займет восемь лет.

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