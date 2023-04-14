Малюнок українки прикрасив ракету Juice, яка відправилася до Юпітера
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Космічний зонд Juice що злетів для дослідження супутників Юпітера прикрашає малюнок Ярини Закалюжної. Її робота перемогла у художньому конкурсі "Розмалюй свою ракету!" у 2021 році. Він розміщений на носі ракети, пише УНН з посиланням на Sky news.
Деталі
Космічний зонд Juice для дослідження супутників Юпітера злетів із космодрому Куру у Французькій Гвіані на ракеті Ariane-5 о 15:16 за Києвом.
"Це хвилюючий день для космічних ентузіастів, а також для Ярини Закалюжної, маленької дівчини з України, чий малюнок розміщено на ракеті. Робота Ярини із зображенням Юпітера, його крижаних супутників і Землі, а також самого зонду Juice перемогла у художньому конкурсі "Розмалюй свою ракету!" у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
Інженерка Juice Мануела Бароні високо оцінила "милий, веселий і справжній" малюнок, який розміщений на носі ракети.
Доповнення
Зонд Juice - місія Європейської космічної агенції (ESA) до Юпітера, мета якої - вивчення супутників найбільшої планети Сонячної системи щодо наявності там умов виникнення життя. Шлях до Юпітера та його супутників займе вісім років.
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