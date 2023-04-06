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Телескоп NASA зробив нову фотографію Урана

Телескоп NASA зробив нову фотографію Урана

Київ • УНН

 • 1525762 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив деталізовану світлину планети Уран. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

Деталі

Дані з телескопа демонструють безпрецедентну чутливість обсерваторії до найслабших пилових кілець планети. Їх зображення вдавалося отримати лише за допомогою космічного корабля “Вояджер-2” у 1986 році та обсерваторії Кека, що має передову адаптивну оптику.

Нове інфрачервоне зображення із камери ближнього інфрачервоного діапазону телескопа Веббера (NIRCam) поєднує дані з двох фільтрів на 1,4 та 3,0 мікрона, які показані синім та помаранчевим кольором відповідно. Уран має блакитний відтінок на отриманому репрезентативному кольоровому зображенні.

Також завдяки інфрачервоним випромінюванням і додатковій чутливості телескопа, нове зображення містить більше деталей, показуючи динаміку атмосфери планети.

На фотографії можна побачити яскраві хмари, які загалом є типовими для Урана в інфрачервоному діапазоні хвиль, і, ймовірно, пов’язані зі штормовою активністю. Уран має 13 відомих кілець, 11 з яких видно на новому зображенні. Дев’ять кілець класифікуються як головні кільця планети, а два інші — це слабкіші запорошені кільця.

Як очікують дослідники, у майбутньому за допомогою телескопа Вебба вдасться зафіксувати і два слабких зовнішніх кільця планети.

Крім цього на світлині містяться шість із відомих супутників Урана, яких всього налічується 27.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA назвало команду з чотирьох астронавтів для першої пілотованої місії навколо Місяця

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