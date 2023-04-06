Телескоп NASA сделал новую фотографию Урана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба сделал детализированную фотографию планеты Уран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.
Детали
Данные с телескопа демонстрируют беспрецедентную чувствительность обсерватории к самым слабым пылевым кольцам планеты. Их изображение удавалось получить только с помощью космического корабля “Вояджер-2” в 1986 году и обсерватории Кека, имеющей передовую адаптивную оптику.
Новое инфракрасное изображение с камеры ближнего инфракрасного диапазона телескопа Веббера (NIRCam) объединяет данные с двух фильтров на 1,4 и 3,0 микрона, которые показаны синим и оранжевым цветом соответственно. Уран имеет голубой оттенок на полученном репрезентативном цветном изображении.
Также благодаря инфракрасному излучению и дополнительной чувствительности телескопа, новое изображение содержит больше деталей, показывая динамику атмосферы планеты.
На фотографии можно увидеть яркие облака, которые в целом являются типичными для Урана в инфракрасном диапазоне волн, и, вероятно, связаны со штормовой активностью. Уран имеет 13 известных колец, 11 из которых видны на новом изображении. Девять колец классифицируются как главные кольца планеты, а два других — это более слабые пыльные кольца.
Как ожидают исследователи, в будущем с помощью телескопа Вебба удастся зафиксировать и два слабых внешних кольца планеты.
Кроме этого на фотографии содержатся шесть из известных спутников Урана, которых всего насчитывается 27.
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