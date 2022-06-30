Ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Николаеве выросло до семи. Об этом сообщили в ГСЧС, информирует УНН.
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"Только что, во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки, спасателями обнаружено тело женщины. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже 7 погибших и 6 пострадавших", – говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Николаеве утром 29 июня.
Работники ГСЧС спасли лабрадора, который остался на четвертом этаже в одной из квартир.