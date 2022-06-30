Ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: зросла кількість загиблих

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"Щойно, під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п'ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки. Таким чином, станом на зараз вже 7 загиблих та 6 постраждалих", – ідеться у повідомленні.

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