Вечером с самолета в акватории Черного моря оккупанты направили ракету по Одесской области, которая потеряла боевую способность над морем. Об этом сообщает Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Вечером российские войска продолжили системный ракетный террор южных регионов Украины. С самолета тактической авиации было направлено управляемую авиационную ракету по Одесской области.

Однако над акваторией Черного моря ракета потеряла боевую способность, и жертв удалось избежать.

Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог.

Оперативно переходите в укрытие - Силы обороны юга Украины.

В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга