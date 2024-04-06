В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

В Одесской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским разведывательным беспилотникам, сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

"Идет боевая работа по разведывательным дронам противник в Одесской области. Напоминаем: это также может быть опасно!", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга призвали местных жителей находиться в укрытиях.

"Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны", - указывается в сообщении.

В ночь на 6 апреля ПВО уничтожила 28 российских БпЛА и 3 ракеты