Ракетний терор півдня України: ворожа ракета втратила боєздатність над Чорним морем, жертв немає
Київ • УНН
Ворожі війська запустили керовану авіаційну ракету з літака, але ракета втратила свою боєздатність над Чорним морем і не призвела до жертв.
Увечері з літака в акваторії Чорного моря окупанти спрямували ракету по Одещині, яка втратила бойову спроможність над морем. Про це повідомляє Сили оборони Півдня України, передає УНН.
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Ввечері російські війська продовжили системний ракетний терор південних регіонів України. З літака тактичної авіації було спрямовано керовану авіаційну ракету по Одещині.
Проте над акваторією Чорного моря ракета втратила бойову спроможність, і жертв вдалося уникнути.
Будьте уважні до сигналів повітряних тривог.
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На Одещині працює ППО - Сили оборони півдня 06.04.24, 12:01 • 32145 переглядiв